UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Хакеры атаковали японскую биржу и украли криптовалюты почти на 100 млн долларов

Автор: РБК-Украина

Японская криптобиржа Liquid подверглась хакерской атаке. По предварительным данным, они завладели криптовалютой на 97 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как следует из заявления Liquid, некоторые из ее кошельков с криптовалютой были взломаны, и хакеры перевели активы на четыре разных кошелька.

"В настоящее время мы проводим расследование и будем предоставлять регулярные обновления. Тем временем депозиты и снятие средств будет приостановлено", - говорится в заявлении.

Согласно данным аналитической компании по блокчейну Elliptic, ущерб составил около 97 миллионов долларов.

По данным CoinMarketCap, Liquid входит в число 20 крупнейших криптобирж в мире по ежедневным объемам торгов. За последние сутки она обработала транзакции на сумму более 133 миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что криптоплатформа Poly Network предложила работу хакеру, который украл у нее биткойны на 611 млн долларов. Это была крупнейшая в истории кража криптовалюты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония