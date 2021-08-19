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Хакери атакували японську біржу і вкрали криптовалюти майже на 100 млн доларів

Автор: РБК-Україна

Японська криптобіржа Liquid піддалася хакерській атаці. За попередніми даними, вони заволоділи криптовалютою на 97 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як випливає з заяви Liquid, деякі з її гаманців з криптовалютою були зламані, і хакери перевели активи на чотири різних гаманці.

"В даний час ми проводимо розслідування і будемо надавати регулярні оновлення. Тим часом депозити і зняття коштів буде призупинено", - йдеться в заяві.

Згідно з даними аналітичної компанії по блокчейну Elliptic, збиток склав близько 97 мільйонів доларів.

За даними CoinMarketCap, Liquid входить до числа 20 найбільших кріптобірж у світі за щоденними обсягами торгів. За останню добу вона опрацювала транзакції на суму понад 133 мільйони доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що криптоплатформа Poly Network запропонувала роботу хакеру, який вкрав у неї біткойни на 611 млн доларів. Це була найбільша в історії крадіжка криптовалюти.

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Японія