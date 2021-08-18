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Poly Network предлагает работу хакеру, который украл у нее биткойнов на 600 млн долларов

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Среда 18 августа 2021 16:32
Poly Network предлагает работу хакеру, который украл у нее биткойнов на 600 млн долларов Фото: Poly Network предлагает работу хакеру, который украл у нее биткойнов на 600 млн долларов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Криптоплатформа Poly Network предложила работу хакеру, который украл у нее биткойнов на 611 млн долларов. Это крупнейшая за всю историю кража криптовалюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Кроме этого, компания предлагала хакеру 500 тысяч долларов в знак благодарности за найденные уязвимости, однако он отказался.

Poly Network в настоящее время предлагает хакеру стать главным советником по безопасности, а также попросила дальше помогать вносить вклад в развитие безопасности блокчейна.

Как сообщили в компании, вор уже вернул всю криптовалюту.

Однако 235 млн долларов находятся на специальном счете, доступ к которому есть и у хакера, и у платформы, но нужны ключи от обеих сторон.

Он заявил, что отдаст ключ когда все "будут готовы".

Напомним, хакеры обокрали криптоплатформу Poly Network на более чем 600 млн долларов.

После того как компания пригрозила хакерам судом, злоумышленники вернули 258 млн долларов.

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