Хакеры атаковали Минобороны Японии

Хакеры в июле атаковали подразделение Минобороны Японии, отвечающее за военные закупки
Подразделение Министерства обороны Японии, отвечающее за военные закупки, атаковали хакеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Okinawa Times.
Как отмечается, что взлом произошел в конце июля.
Хакеры занесли вирус в электронную систему тендеров для предпринимателей, которые претендуют на военные заказы. Кроме того, источник отметил, что первым об этом узнал один из министерских чиновников, который открыл электронное письмо с зараженным файлом.
Напомним, ранее в Швейцарии были задержаны двое россиян, которые планировали осуществить хакерскую атаку на лабораторию Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне.
Киберкомандование США для предотвращения вмешательства в выборы начало первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией. Целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб, отмечает издание. Министерство юстиции США сообщило о кампании "информационной войны" со стороны россиян, направленной на влияние на промежуточные выборы.