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Хакеры атаковали Минобороны Японии

Новости » Политика    24.10.2018 - 16:35
Иллюстративное фото (flickr.com/Christoph Scholz)
Иллюстративное фото (flickr.com/Christoph Scholz)

Хакеры в июле атаковали подразделение Минобороны Японии, отвечающее за военные закупки

Подразделение Министерства обороны Японии, отвечающее за военные закупки, атаковали хакеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Okinawa Times.

Как отмечается, что взлом произошел в конце июля.

Хакеры занесли вирус в электронную систему тендеров для предпринимателей, которые претендуют на военные заказы. Кроме того, источник отметил, что первым об этом узнал один из министерских чиновников, который открыл электронное письмо с зараженным файлом.

Напомним, ранее в Швейцарии были задержаны двое россиян, которые планировали осуществить хакерскую атаку на лабораторию Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне.

Киберкомандование США для предотвращения вмешательства в выборы начало первую кибероперацию по противодействию распространения дезинформации Россией. Целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб, отмечает издание. Министерство юстиции США сообщило о кампании "информационной войны" со стороны россиян, направленной на влияние на промежуточные выборы.

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