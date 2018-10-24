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В Швейцарии задержали двух граждан РФ за планы хакерской атаки на WADA

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 05:44
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Россияне планировали осуществить хакерскую атаку на лабораторию Всемирного антидопингового агентства

В Швейцарии, 23 октября 2018, были задержаны двое россиян, которые планировали осуществить хакерскую атаку на лабораторию Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что кроме лаборатории WADA, российские хакеры планировали совершить атаку на ряд других учреждений. Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела.

Месяц назад исполнительный комитет WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство, которое было лишено аккредитации с ноября 2015 года, после информации об употреблении допинга российских спортсменов.

Однако российское агентство должно в жестких условиях, а также в указанные сроки от WADA получать доступ к лабораторным данным и образцам проб в московской лаборатории.

Напомним, ранее сообщалось, что глава разведки Швейцарии заявил, что масштабы шпионской деятельности РФ в стране растут. Глава разведки не уточнил число шпионов, но назвал его значительным.

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