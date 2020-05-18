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Через хакерські атаки заблокована робота сайту омбудсмена

Новини » Суспільство     18.05.2020 - 18:48
Через хакерські атаки заблокована робота сайту омбудсмена
Фото: Людмила Денисова (РБК-Україна)

До цього Денисова повідомляла про масованих кібератак на сайт

Через хакерські атаки заблокована робота сайту уповноваженого Верховної ради з прав людини. Сайт продовжує залишатися недоступним.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Дениса Facebook.

"Робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини не може бути відновлена з-за постійних сторонніх атаки на ресурс. Тому всю актуальну інформацію читайте на сторінках в Facebook і Telegram", - написала Денисова.

Нагадаємо, 13 травня Денисова заявила про масовані хакерські атаки на сайт Омбудсмена. За її словами, кібератаки починаються відразу після повідомлення омбудсмена про українських полонених в РФ або на окупованих територіях. У зв'язку з цим Денисова звернулася до Служби безпеки України з проханням почати розслідування хакерських атак.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія використовує Україну як майданчик для випробувань кібератак, зокрема від російської групи кібернетичної загрози Gameredon. Дана група атакувала понад 5 тисяч об'єктів в Україні. При цьому використовується шкідливе програмне забезпечення для Windows.

Також повідомлялося, що в період з 6 по 12 травня на державні інформаційні ресурси і об'єкти критичної інфраструктури України було скоєно майже 11 тисяч кібератак.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України сайтомбудсменкібератакаДенисова
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