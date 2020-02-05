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Россия использует Украину для испытательных кибератак

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 21:57
Россия использует Украину для испытательных кибератак
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Gameredon атаковала 5 тысяч объектов в Украине

Россия использует Украину как площадку для испытаний кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Сообщается, что Gameredon атаковала 5 тысяч объектов в Украине. Хакеры используют модифицированную вредоносную программу для операционной системы Windows.

"Программа разработана для сбора и завладения данными, поиска инструкций для сервера дистанционного управления и контроля", - говорится в сообщении.

Глава компании SentinelLabs Виталий Кремез заявил, что российские пристрелки и подход в Украине - это подготовка, которую применят к другим целям, связанным с правительством России.

Отметим, что российская группа Gameredon начала проводить кибератаки с 2013 года.

Напомним, ранее СБУ обезвредила более 480 кибератак на государственные органы и инфраструктуру. Также СБУ за год пресекла более тысячи веб-ресурсов, которые использовали в преступных целях.

Как сообщало РБК-Украина, что сотрудники киберполиции разоблачили 35-летнего харьковского предпринимателя, который продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах.

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