Денисова сообщила о массовых хакерских атаках на сайт Омбудсмена

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кибератаки начинаются сразу после сообщения омбудсмена об украинских пленных в РФ или на оккупированных территориях

На официальный сайт уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека осуществляются массированные хакерские атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

По ее словам, системность хакерских атак прослеживается на протяжении последних полутора лет. Последние две атаки были зафиксированы вчера, 12 мая, после сообщения омбудсмена о подозрении заражения коронавирусом украинского политзаключенного Сергея Бугайчука в СИЗО России.

"Как только в информационном пространстве появляются мои сообщения об украинских пленных и политзаключенных, содержащихся на территории Российской Федерации и временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, на официальный вебсайт Уполномоченного ВРУ по правам человека осуществляют массированные посторонние атаки, которые делают невозможным нормальное функционирование ресурса, а иногда - приводят к его остановке и потери информации", - сообщила Денисова.

В связи с этим омбудсмен обратилась к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой начать расследование хакерских атак.

Напомним, в феврале РБК-Украина писало, что Россия использует Украину как площадку для испытаний кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon. Данная группа атаковала более 5 тысяч объектов в Украине.