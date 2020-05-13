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На сайты Офиса президента за неделю совершили около 20 кибератак

Новости » Политика     13.05.2020 - 18:42
На сайты Офиса президента за неделю совершили около 20 кибератак
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За неделю на государственные информационные ресурсы совершили почти 11 тысяч атак

В период с 6 по 12 мая на государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры было совершено почти 11 тысяч атак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу спецсвязи и защиты информации.

По данным госслужбы, за неделю система киберзащиты зафиксировала 10 964 подозрительных событий. Подавляющее большинство касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), обнаружение сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Кроме того, система защищенного доступа государственных органов к Интернету заблокировала 7 908 разных видов атак, большинство из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также система заблокировала 18 DDoS-атак на сайты Офиса президента Украины.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцидентов. Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM. Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94%) и фишинга (до 4%)", - добавили в госслужбе.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что вчера после информации о подозрении заражения коронавирусом украинского политзаключенного Сергея Бугайчука в СИЗО России на официальный сайт уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека были осуществлены хакерские атаки.

Теги Новости Украины кибератакаОфис президента
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