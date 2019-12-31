Хакерів з КНДР підозрюють у викраденні даних у Microsoft клієнтів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Microsoft стверджує, що два хакери отримали доступ до важливих комп'ютерних мереж її клієнтів

Корпорація Microsoft вважає, що хакерам з КНДР вдалося викрасти з комп'ютерних мереж її клієнтів в США важливу інформацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN.

Наголошується, що Microsoft в грудні подала позов у федеральний суд в штаті Вірджинія. У позовній заяві, яка спочатку було засекреченою, стверджується, що два кіберзлочинці отримали несанкціонований доступ до певних важливих комп'ютерних мереж клієнтів компанії. Імена хакерів не розголошуються. Як стверджує Microsoft, вони входять в хакерське угруповання під назвою Thallium з КНДР, яка активно діє з 2010 року.

Microsoft не уточнює, про яких саме клієнтів йде мова, але вони користувалися її програмним забезпеченням. За даними компанії, Thallium цікавила інформація про держслужбовців, дослідні організації і вчених, які займалися питаннями, що стосуються ядерного нерозповсюдження.

Представники Microsoft домагаються через суд надання їй контролю над деякими мережевими ресурсами, які хакери застосовують для здійснення атак. Позов поданий у Вірджинії, оскільки саме в цьому штаті зареєстровані деякі сторінки, застосовувані хакерами.

Нагадаємо, британська дослідницька компанія Comparitech виявила у вільному доступі базу даних понад 267 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook.

Раніше повідомлялося, що в Канаді в результаті хакерської атаки на базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs стався витік даних понад 15 мільйонів людей. Викрадені дані могли містити ім'я, адресу, електронну пошту, логін, пароль, дату народження, номер картки державного медичного страхування і результати лабораторних тестів.