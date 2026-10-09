Хакери злили 25 хвилин геймплею GTA 6: геймерів застерігають від спойлерів

Вигляд від першої особи, гонки та незвичні деталі

У злитому відео хакери показали головного героя Джейсона, який відвідує магазин одягу, тюнінгує авто та бере участь у вуличних гонках на грязьовому треку. Значна частина цієї демонстрації записана від першої особи.

Офіційно компанія Rockstar Games не підтверджувала наявність вигляду геймплею від першої особи. Ймовірно, ця можливість була активною у розробницькій збірці гри або ж з'явиться лише у певних ігрових моментах.

Також у ролик потрапила друга головна героїня Люсія на гелікоптерному майданчику з нічним виглядом на Вайс-Сіті, а на тлі згадується місія, пов'язана з криптовалютою.

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Сюжетні спойлери та протистояння з Rockstar

Експерти застерігають фанатів від перегляду роликів у соціальних мережах, оскільки нові матеріали містять сюжетні спойлери.

Хакери з CyberLeek використовують витік для просування власного мемкоїна, стверджуючи, що кошти підуть на боротьбу з великими корпораціями.

Материнська компанія Rockstar - Take-Two Interactive - намагається встановити особи зловмисників. Юристи видавця вже направили судові запити до платформ:

Discord;

Microsoft;

YouTube;

X.

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Нагадаємо - наприкінці серпня у мережу потрапили кадри ігрового процесу та карта GTA 6. Вони розкрили повернення елементів прокачки з San Andreas, систему честі у стилі Red Dead Redemption та потребу заправляти авто.

Анонімний хакер, який виклав відео, заявив, що зробив це на знак протесту проти політики Rockstar. Видавництво планує продавати фізичні копії гри без дисків - лише з кодом активації у коробці.

Пізніше груповання CyberLeek опублікувало на платформі X заяву, в якій зобов'язалося оприлюднити весь архів злитого геймплею, якщо Rockstar Games не виконає умову щодо "виправлення завданої шкоди" та вибачення перед спільнотою.

Також стало відомо, що головні герої GTA 6, Джейсон і Люсія, матимуть не лише різні характери, а й кардинально відмінні бойові стилі, а їхні романтичні стосунки не будуть жорстко прописані сценарієм.

Під час бесіди з італійським творцем контенту MikeShowSha керівник розробки Rob Nelson розповів, що гравці матимуть повну свободу у розвитку романтичної лінії.

За бажанням Джейсон та Люсія можуть припинити бути парою, але продовжать працювати разом як кримінальні партнери.

Нагадаємо, що реліз GTA 6 запланований на 19 листопада.