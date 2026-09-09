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Головні герої GTA 6 можуть кинути один одного: розробники злили секретну деталь

15:18 09.09.2026 Ср
2 хв
Розробники посилюють інтерактив для фанатів
aimg Ольга Завада
Головні герої GTA 6 можуть кинути один одного: розробники злили секретну деталь Роман у GTA 6 під загрозою (скриншот: Rockstar Games)
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У GTA 6 Джейсон і Люсія матимуть не лише різні характери, а й кардинально відмінні бойові стилі, а їхні романтичні стосунки не будуть жорстко прописані сценарієм.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Reddit.

Вільний вибір та можливість розриву стосунків

Під час бесіди з італійським творцем контенту MikeShowSha керівник розробки Rob Nelson розповів, що гравці матимуть повну свободу у розвитку романтичної лінії.

За бажанням Джейсон та Люсія можуть припинити бути парою, але продовжать працювати разом як кримінальні партнери.

Ключові деталі про романтичну механіку та сюжет:

Необов'язковий роман - чутки про можливість уникнути любовного зв'язку підтвердилися: романтичний статус повністю залежить від рішень гравця;

Наслідки для історії - вибори, зроблені у ключових моментах сюжету, впливатимуть на подальший розвиток подій у грі та динаміку між героями.

Паралельне життя - персонажі матимуть власну рутину за межами екрана, коли гравець керує лише одним із них.

Читайте більше: GTA 6 стане значно реалістичнішою: нові деталі гри злили після закритого показу

Різні бойові стилі та фізика травм

Окрім сюжетних виборів, користувачі Reddit переклали нові деталі від гейм-блогера MikeShowSha щодо ближнього бою.

Персонажі відрізнятимуться не лише характерами (амбітна й імпульсивна Люсія проти стриманого й обережного Джейсона), а й підходом до бійок:

Люсія - технічна бійчиня, бойовий стиль якої базується на кікбоксингу та змішаних єдиноборствах (MMA).

Джейсон - покладається на грубу силу та стиль вуличного бійця (хоча частина фанатів очікувала технічнішого підходу через його військове минуле).

Візуальні підказки - у другому трейлері гри вже помітили цей контраст: в одній сцені Джейсон кидає опонента на капот авто, а в наступній Люсія завдає точного удару ногою на рингу;

Реалістичні пошкодження - на тілах протагоністів залишатимуться помітні сліди від падінь та ударів електрошокером, а з неігрових персонажів (NPC) можна буде підбирати й екіпірувати аксесуари.

Наразі невідомо, чи будуть бойові стилі фіксованими, чи гравці зможуть розвивати та налаштовувати їх через спеціальні тренування під час гри.

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