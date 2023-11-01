Хакери зламали дані російського підполковника, який обслуговує літаки А-50У, - ЦНС

Хакери злили в інтернет закриті відомості про ворожого підполковника, який є заступником командира військової частини ЗС РФ 41520.

Фото: підполковник російських Військово-космічних сил Руслан Казанцев

"Саме він відповідальний за обслуговуванням літака А-50У "Таганрог", а також А-50У "Сергій Атаянц"", - зазначається у публікації.

Також уточнюється, що літак ДРЛО "Сергій Атаянц" раніше базувався в Білорусі та супроводжував винищувач МІГ-31К, який може носити аеробалістичні ракети "Кинжал", під час вильоту.

"Більшість інформації, яку вдалось зібрати з пошти Казанцева передані на вивчення відповідним фахівцям", - розповіли у Центрі.

Нижче наводяться лише деякі злиті дані, отримані хакерами після злому ящика військового злочинця. Вони включають:

скрін страхового поліса на авто підполковника,

лист, у якому російська військова частина просить приватне підприємство "Авіаційний комплекс імені С. В. Іллюшина" надати допомогу на виробництво нагород,

скаргу підприємства на відсутність звітності за попередню допомогу,

погодження дозволів на випробування безпілотних апаратів,

лист із присвоєння літака А-50У імені конструктора Сергія Атоянця,

а також на пошті Казанцева є листи з доказами знущання з особового складу, додали в ЦНС.

"Центр національного спротиву дякує колишньому підполковнику за надану інформацію й передає вітанням іншим його колегам доступ до яких є в розпорядженні "Кібер спротиву"", - йдеться у публікації.