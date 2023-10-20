СБУ "злила" базу клієнтів російського "Альфа-банку" і потролила Фрідмана

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

За їх словами, внаслідок злому бази у мережі з'явилися дані близько 30 млн клієнтів російського банку.

Також, за словами джерел, пранкери змогли особисто поспілкуватися з власником банку Михайлом Фрідманом та повідомити йому про злом бази даних.

Крім того, у олігарха запитали, чи не хоче він виступити проти війни в Україні. Але відповідати Фрідман не став.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, українські хакери повідомили, що їм вдалося зламати базу даних російського "Альфа-банку".

Зокрема, було опубліковано дані Фрідмана, блогера-путініста Артемія Лебедєва, співака Тимура Юнусова (Тіматі), який також підтримує вторгнення в Україну, і не тільки.