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СБУ "злила" базу клієнтів російського "Альфа-банку" і потролила Фрідмана

П'ятниця 20 жовтня 2023 17:34
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СБУ "злила" базу клієнтів російського "Альфа-банку" і потролила Фрідмана Фото: Михайло Фрідман, російський олігарх (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські хакери разом зі Службою безпеки України змогли зламати базу даних російського Альфа-банку.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

За їх словами, внаслідок злому бази у мережі з'явилися дані близько 30 млн клієнтів російського банку.

Також, за словами джерел, пранкери змогли особисто поспілкуватися з власником банку Михайлом Фрідманом та повідомити йому про злом бази даних.

Крім того, у олігарха запитали, чи не хоче він виступити проти війни в Україні. Але відповідати Фрідман не став.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, українські хакери повідомили, що їм вдалося зламати базу даних російського "Альфа-банку".

Зокрема, було опубліковано дані Фрідмана, блогера-путініста Артемія Лебедєва, співака Тимура Юнусова (Тіматі), який також підтримує вторгнення в Україну, і не тільки.

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