Хакеры взломали данные российского подполковника, обслуживающего самолеты А-50У, - ЦНС

Активисты "Кибер сопротивления" взломали персональные данные подполковника Воздушно-космических сил РФ Руслана Казанцева, ответственного за обслуживание самолетов А-50У дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Хакеры слили в интернет закрытые сведения о вражеском подполковнике, который служит заместителем командира воинской части ВС РФ 41520.
Фото: подполковник российских Военно-космических сил Руслан Казанцев
"Именно он ответственен за обслуживание самолета А-50У "Таганрог", а также А-50У "Сергей Атаянц", - отмечается в публикации.
Также уточняется, что самолет ДРЛО "Сергей Атаянц" раньше базировался в Беларуси, и сопровождал истребитель МИГ-31К, который может носить аэробаллистические ракеты "Кинжал" во время вылета.
"Большинство информации, которую удалось собрать из Казанцевой почты, переданы на изучение соответствующим специалистам", - рассказали в Центре.
Ниже приводятся только некоторые слитые данные, добытые хакерами после взлома ящика военного преступника. Они включают в себя:
"Центр национального сопротивления благодарит бывшего подполковника за предоставленную информацию и передает приветствием другим его коллегам доступ к которым есть в распоряжении "Кибер сопротивления", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что партизаны проникли на аэродром в Нижнем Новгороде в России и показали фото истребителей.
Напомним также, недавно украинские хакеры вместе со Службой безопасности Украины взломали базу данных российского "Альфа-банка". Кроме того, пранкеры смогли лично пообщаться с владельцем банка олигархом Михаилом Фридманом.
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