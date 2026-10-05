Хакеры заявили о взломе сайта АТБ и требуют выкуп: в компании сделали заявление
Информация о том, что хакеры взломали сайт АТБ и завладели персональными данными пользователей, не соответствует действительности.
Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь компании Сергей Демченко.
"Действительно, хакерская атака произошла на ресурсы компании, никаких данных не затронула, потому что на ресурсах никаких персональных данных не содержится. Опасности не существует", - подчеркнул он.
Демченко добавил, что сайт закрыли и специалисты разбираются с произошедшим.
"Надеюсь в ближайшее время ситуация будет решена", - отметил он.
Что предшествовало
Хакеры заявили, что якобы взломали сайт АТБ и требуют 400 000 долларов в течение двух часов за то, чтобы не выкладывать данные в сеть. На сайте компании был опубликован таймер.
Речь идет о:
- данных 7,9 млн клиентов (телефоны, электронные почты, имена, адреса и хеши паролей);
- паспортных данных 127,2 тыс. сотрудников;
- истории 11,48 млн заказов;
- ИНН, ОКПО и контактах 50,3 тыс. поставщиков;
- 68 тыс. аккаунтах Active Directory;
- исходном коде 524 репозиториев из GitLab.
В качестве доказательства злоумышленники обнародовали фото якобы с полученными данными.
Напомним, в первом полугодии 2026 года CERT-UA зафиксировала в Украине более 3 тысяч киберинцидентов.
Злоумышленники все чаще применяют ИИ для создания вредоносного кода, а также совершают атаки на смартфоны военных и государственных служащих.