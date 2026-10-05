ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Хакеры заявили о взломе сайта АТБ и требуют выкуп: в компании сделали заявление

15:45 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий
Хакеры заявили о взломе сайта АТБ и требуют выкуп: в компании сделали заявление Фото: хакеры заявили о взломе сайта АТБ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Информация о том, что хакеры взломали сайт АТБ и завладели персональными данными пользователей, не соответствует действительности.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь компании Сергей Демченко.

"Действительно, хакерская атака произошла на ресурсы компании, никаких данных не затронула, потому что на ресурсах никаких персональных данных не содержится. Опасности не существует", - подчеркнул он.

Демченко добавил, что сайт закрыли и специалисты разбираются с произошедшим.

"Надеюсь в ближайшее время ситуация будет решена", - отметил он.

Что предшествовало

Хакеры заявили, что якобы взломали сайт АТБ и требуют 400 000 долларов в течение двух часов за то, чтобы не выкладывать данные в сеть. На сайте компании был опубликован таймер.

Хакеры заявили о взломе сайта АТБ и требуют выкуп: в компании сделали заявление
Фото: хакеры требуют у АТБ деньги (соцсети)

Речь идет о:

  • данных 7,9 млн клиентов (телефоны, электронные почты, имена, адреса и хеши паролей);
  • паспортных данных 127,2 тыс. сотрудников;
  • истории 11,48 млн заказов;
  • ИНН, ОКПО и контактах 50,3 тыс. поставщиков;
  • 68 тыс. аккаунтах Active Directory;
  • исходном коде 524 репозиториев из GitLab.
Хакеры заявили о взломе сайта АТБ и требуют выкуп: в компании сделали заявление
Фото: хакеры показали якобы полученные данные (соцсети)

В качестве доказательства злоумышленники обнародовали фото якобы с полученными данными.

Напомним, в первом полугодии 2026 года CERT-UA зафиксировала в Украине более 3 тысяч киберинцидентов.

Злоумышленники все чаще применяют ИИ для создания вредоносного кода, а также совершают атаки на смартфоны военных и государственных служащих.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АТБ
Новости
Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка
Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком