Хакери з України та Білорусі зламали Росстат і отримали дані про втрати РФ у війні

Такі дані вдалося отримати після злому російського статистичного агентства "Росстат", який здійснили українське хакерське угруповання Silent Crow та білоруська опозиційна група Cyber Partisans.

Хакери отримали доступ до масиву з понад 11 мільйонів свідоцтв про смерть. Документи містять інформацію про вік померлих, місце їхнього проживання та смерті. Згодом ці матеріали передали Bloomberg та кільком іншим медіа.

Згідно з документами, у період із 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року майже 392 700 свідоцтв про смерть прямо пов'язували загибель людей із війною. Про це свідчили спеціальні коди або текстові поля, у яких згадувалися "військова операція", обстріли чи атаки дронів.

Чому кількість загиблих може бути більшою

Водночас цей масив даних, імовірно, не відображає повного масштабу російських втрат. Частина військових може залишатися зниклою безвісти, деякі тіла так і не вдалося ідентифікувати. Крім того, люди могли померти через кілька місяців після поранень, отриманих на війні, але ці обставини не обов'язково зазначені у свідоцтвах про смерть.

Інші випадки могли бути внесені до статистики за категоріями, які не вказують на зв'язок із бойовими діями. Деякі смерті могли взагалі не потрапити до реєстру.

У Silent Crow оцінюють кількість загиблих приблизно у 450 тисяч. Такий підрахунок охоплює не лише смерті, безпосередньо пов'язані з бойовими діями, а й випадки, у яких причина смерті чітко не встановлена.