Хакеры из Украины и Белоруссии взломали Росстат и получили данные о потерях РФ в войне

Такие данные удалось получить после взлома российского статистического агентства "Росстат", осуществившегося украинской хакерской группировкой Silent Crow и белорусской оппозиционной группой Cyber Partisans.

Хакеры получили доступ к массиву из более чем 11 миллионов свидетельств о смерти. Документы содержат информацию о возрасте умерших, месте их проживания и смерти. Впоследствии эти материалы были переданы Bloomberg и нескольким другим медиа.

Согласно документам, в период с 24 февраля 2022 года по конец августа 2026 года почти 392 700 свидетельств о смерти прямо связывали гибель людей с войной. Об этом свидетельствовали специальные коды или текстовые поля, в которых упоминались "военная операция", обстрелы или атаки дронов.

Почему количество погибших может быть больше

В то же время, этот массив данных, вероятно, не отражает полного масштаба российских потерь. Часть военных может оставаться без вести пропавшей, некоторые тела так и не удалось идентифицировать. Кроме того, люди могли скончаться спустя несколько месяцев после ранений, полученных на войне, но эти обстоятельства не обязательно указаны в свидетельствах о смерти.

Другие случаи могли быть внесены в статистику по категориям, не указывающим на связь с боевыми действиями. Некоторые смерти могли вообще не попасть в реестр.

В Silent Crow оценивается количество погибших примерно в 450 тысяч. Такой подсчет охватывает не только смерть, непосредственно связанную с боевыми действиями, но и случаи, в которых причина смерти четко не установлена.