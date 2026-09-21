Операція "Посейдон": українські хакери викрали таємні розробки флоту РФ

Українська хакерська спільнота Ukrainian Militant заявила про завершення масштабної та успішної кібероперації під назвою "Посейдон". Фахівцям удалося повністю скомпрометувати наукову і виробничу базу військово-морського призначення ворога.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Militant у Telegram .

Які дані та підприємства опинилися під ударом українських хактивістів?

Під прицілом хакерів опинилися провідні наукові організації, конструкторські бюро та заводи РФ, які розробляють озброєння для флоту.

Серед них фігурують

концерн ЦНДІ "Електроприлад",

бюро "Рубін" і "Малахіт", "Океанприлад",

АТ "Елара",

концерн "Вега",

ГНІНГІ та інші структури.

До рук українських хакерів потрапила повна конструкторська база РФ (скриншот: Ukrainian Militant)

Отриманий масив охоплює інформацію щодо 70 проєктів кораблів, суден і підводних човнів, зокрема:

атомних та дизель-електричних підводних човнів (проєкти 949АМ "Антей" і 636.3 "Варшав'янка");

новітніх корабельних проєктів (22350, 20386, 23550, 11711, 23770 та 23900);

корабельної та підводної навігації, інерційних систем та гідроакустики;

морської робототехніки, цифрової гідрографії та досліджень Арктичного шельфу.

Від "Варшав'янки" до нових корветів: Хакери розкрили плани модернізації флоту агресора (скриншот: Ukrainian Militant)

Технології, схеми та гриф "цілком таємно"

За заявою хакерів, у їхньому розпорядженні опинилися не просто загальні описи, а вичерпний технічний арсенал: тактико-технічні завдання, технічні умови, керівництва з експлуатації, структурні й електричні схеми, алгоритми та математичне забезпечення.

Хакери затрофеїли унікальну інформацію з російських військових випробувань (скриншот: Ukrainian Militant)

Матеріали стосуються комплексів, "Симфонія", "Чардаш", "КАМА-НС-ВК", "Спрут-Н1", "Прилив", 14Ц217, а також перспективних розробок "Касатка", "Вітер", "Беринг", "Диригент", "Полігон", "Андромеда", "Архіваріус", "Альмукантарат" та "Сигал-М".

Особливої ваги операції додає те, що значна частина викрадених документів має високі обмежувальні грифи секретності, включно з матеріалами з позначками "таємно" та "цілком таємно", а також вимогами щодо протидії іноземним технічним розвідкам.