Хакери розсилають бійцям ЗСУ повідомлення про рекрутинг до 3 ОШБр і ЦАХАЛ зі шкідливим ПЗ

Зафіксована серія кібератак з боку хакерів, в ході яких зловмисники розсилали в месенджері Signal українським військовослужбовцям повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням (ПЗ) на тему рекрутингу до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).
Зазначається, що українська урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA на тлі таких серій кібератак вже вжила заходів.
Підозрілу активність виявили фахівці американо-японської компанії Trendmicro наприкінці грудня, та повідомили українським спеціалістам.
"Повідомлення зловмисників містять файли-архіви, запуск вмісту яких призведе до зараження комп’ютера шкідливими програмами REMCOSRAT і REVERSESSH. При цьому, назви та вміст архівів зловмисники намагаються зробити цікавими для військових - "опитування полоненого", "геолокації", "команди кодування", "позивні" тощо", - йдеться у матеріалі.
Приклад ланцюга ураження (фото: cert.gov.ua)
Детальніше про технічну сторону атаки можна прочитати в повідомленні CERT-UA за цим посиланням.
В CERT-UA зауважують, що дана активність за іншими специфічними ознаками є "окремим кластером кіберзагроз та відстежується за ідентифікатором UAC-0184".
У Держспецзв'язку закликали у разі виявлення підозрілої активності на комп’ютерах та в інформаційно-комунікаційних системах ЗСУ невідкладно інформувати Центр кібербезпеки ІТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua).
Нагадаємо, після початку широкомасштабного вторгнення російські хакери неодноразово здійснювали масовані кібератаки на українські держоргани і не тільки.
Раніше у Службі безпеки України повідомили, що кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.
Перед цим у листопаді 2023 року повідомлялося, що росіяни чи інші зловмисники намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal.
Також восени стало відомо, що російські хакери розсилають листи зі шкідливими лінками від Держспецзв’язку.
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