Хакери розіслали небезпечні листи навчальним закладам: як працювала схема атаки

Українцям розповіли про масове розсилання хакерами небезпечних електронних листів зі скомпрометованого акаунту до навчальних закладів (переважно - в одній з областей) та органів державної влади.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Згідно з інформацією Держспецзв'язку, у першій декаді листопада хакери атакували:
Уточнюється, що факти розповсюдження небезпечних електронних листів з темою "Наказ №332" виявили фахівці національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA.
Йдеться про "масове розсилання небезпечних електронних листів зі скомпрометованого акаунту".
Експерти розповіли, що листи від хакерів містять посилання на Google Drive для завантаження ZIP-архіву "Наказ_№332_07.11.2025_Концепція_положення.zip" та пароль до нього.
"Завантаження якого в кінцевому підсумку призводить до ураження пристроїв кількома шкідливими програмами", - пояснили українцям.
У Держспецзв'язку додали, що йдеться про:
Фахівці встановили, що небезпечні листи розсилалися зі скомпрометованого облікового запису поштового сервісу Gmail (який використовувався в одному з вищих навчальних закладів згаданого регіону).
При цьому дослідження показало, що первинне зараження сталося ще 26 травня 2025 року - коли власник акаунту відкрив шкідливий лист, надісланий нібито від Управління ДСНС у Сумській області.
Відтоді зловмисники:
Насамкінець у CERT-UA наголосили, що причиною таких інцидентів стає систематичне ігнорування базових заходів кіберзахисту:
Крім того, часто порушуються вимоги щодо обов'язкового інформування CERT-UA про виявлені факти кіберінцидентів, кібератак та кіберзагроз в інформаційно-комунікаційних системах (ІКС) організацій України.
"Це негативно впливає на можливість вжиття невідкладних заходів реагування та сприяє безперешкодному перебуванню зловмисників в ІКС жертв тривалий час з подальшими негативними наслідками", - підсумували фахівці.
