UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хакери з РФ хочуть посилити атаки об'єктів інфраструктури в Європі, - британська розвідка

Фото: хакери з РФ хочуть посилити атаки об'єктів інфраструктури в Європі (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Агентство з кіберзахисту уряду Британії попередило про зростаючу загрозу кібератак об'єктів критичної інфраструктури країн Заходу з боку російських хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Дехто зголосився домогтися більш руйнівного впливу на найважливішу західну національну інфраструктуру, у тому числі в Британії", - йдеться в повідомленні Британського національного центру кібербезпеки, яке входить до складу розвідувального агентства.

На думку аналітиків центру, групи хакерів мають ідеологічне підґрунтя та підтримують інтереси РФ, але водночас вони не підлягають державному контролю, що робить їх менш передбачуваними.

Успішна кібератака на найважливішу національну інфраструктуру, таку як енергосистема або система водопостачання, може бути дуже руйнівною і завдати серйозної реальної шкоди.

Варто зазначити, що в одному із суворо засекречених документів, які нещодавно були розміщені в Інтернеті, йшлося про проросійську групу хакерів під назвою "Зоря", яка проникла в мережі газової інфраструктури Канади.

Раніше ми писали, що в ЄС оголосили про план на 1,2 мільярда доларів для протидії загрозам кібербезпеці. Прикладом цього стала агресія РФ проти України.

Єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон раніше заявляв, що Євросоюз готує розгортання спеціального "кіберщита" для протидії загрозам в інформаційному просторі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКібератака