RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хакеры из РФ хотят усилить атаки объектов инфраструктуры в Европе, - британская разведка

Фото: хакеры из РФ хотят усилить атаки объектов инфраструктуры в Европе (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Некоторые заявили о желании добиться более разрушительного воздействия на важнейшую западную национальную инфраструктуру, в том числе в Британии", - говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности, которое входит в состав разведывательного агентства.

По мнению аналитиков центра, группы хакеров имеют идеологическую подоплеку и поддерживают интересы РФ, но в то же время они не подлежат государственному контролю, что делает их менее предсказуемыми.

Успешная кибератака на важнейшую национальную инфраструктуру, такую ​​как энергосистема или система водоснабжения, может быть очень разрушительной и нанести серьезный реальный ущерб.

Стоит отметить, что в одном из строго засекреченных документов, которые недавно были размещены в Интернете, говорилось о пророссийской хакерской группе под названием "Заря", которая проникла в сети газовой инфраструктуры Канады.

Ранее мы писали, что в ЕС объявили о плане на 1,2 миллиарда долларов для противодействия угрозам кибербезопасности. Примером для этого стала агрессия РФ против Украины.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявлял, что Евросоюз готовит развертывание специального "киберщита" для противодействия угрозам в информационном пространстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКибератака