Хакеры из РФ хотят усилить атаки объектов инфраструктуры в Европе, - британская разведка

Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Некоторые заявили о желании добиться более разрушительного воздействия на важнейшую западную национальную инфраструктуру, в том числе в Британии", - говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности, которое входит в состав разведывательного агентства.
По мнению аналитиков центра, группы хакеров имеют идеологическую подоплеку и поддерживают интересы РФ, но в то же время они не подлежат государственному контролю, что делает их менее предсказуемыми.
Успешная кибератака на важнейшую национальную инфраструктуру, такую как энергосистема или система водоснабжения, может быть очень разрушительной и нанести серьезный реальный ущерб.
Стоит отметить, что в одном из строго засекреченных документов, которые недавно были размещены в Интернете, говорилось о пророссийской хакерской группе под названием "Заря", которая проникла в сети газовой инфраструктуры Канады.
Ранее мы писали, что в ЕС объявили о плане на 1,2 миллиарда долларов для противодействия угрозам кибербезопасности. Примером для этого стала агрессия РФ против Украины.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявлял, что Евросоюз готовит развертывание специального "киберщита" для противодействия угрозам в информационном пространстве.
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