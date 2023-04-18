Після кібератак Росії. В ЄС запропонували виділити 1,2 млрд доларів для протидії хакерам

У вівторок, 18 квітня, в ЄС оголосили про план на 1,2 мільярда доларів для протидії загрозам кібербезпеки. Приклад для цього стала агресія РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії, про яку пише Reuters.

"Закон ЄС про кіберсолідарність зміцнить солідарність на рівні союзу, щоб краще виявляти значні або великомасштабні інциденти в галузі кібербезпеки, готуватися до них та реагувати на них", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в ЄС мають створити "Європейський щит кібербезпеки" та комплексний механізм захисту від кіберзагроз.

Тривогу в ЄС викликає й зростання використання РФ кібератак проти України. План також включає створення резерву кібербезпеки ЄС, що складається зі служб реагування на інциденти, які будуть втручатися на запит країни чи установи Євросоюзу у разі серйозного або великомасштабного інциденту кібербезпеки.