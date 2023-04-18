Після кібератак Росії. В ЄС запропонували виділити 1,2 млрд доларів для протидії хакерам
У вівторок, 18 квітня, в ЄС оголосили про план на 1,2 мільярда доларів для протидії загрозам кібербезпеки. Приклад для цього стала агресія РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії, про яку пише Reuters.
"Закон ЄС про кіберсолідарність зміцнить солідарність на рівні союзу, щоб краще виявляти значні або великомасштабні інциденти в галузі кібербезпеки, готуватися до них та реагувати на них", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що в ЄС мають створити "Європейський щит кібербезпеки" та комплексний механізм захисту від кіберзагроз.
Тривогу в ЄС викликає й зростання використання РФ кібератак проти України. План також включає створення резерву кібербезпеки ЄС, що складається зі служб реагування на інциденти, які будуть втручатися на запит країни чи установи Євросоюзу у разі серйозного або великомасштабного інциденту кібербезпеки.
Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон раніше заявляв, що Євросоюз готує розгортання спеціального "кіберщита" для протидії загрозам в інформаційному просторі.
Міноборони Росії та російські спецслужби замовляли у місцевої IT-компанії "Вулкан" програмне забезпечення для ведення кібервійни, а її інженери працювали на російських військових та спецслужби, підтримуючи хакерські операції, навчаючи оперативників перед атаками на інфраструктуру, поширюючи дезінформацію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.