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Після кібератак Росії. В ЄС запропонували виділити 1,2 млрд доларів для протидії хакерам

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Вівторок 18 квітня 2023 19:26
Після кібератак Росії. В ЄС запропонували виділити 1,2 млрд доларів для протидії хакерам Фото: В ЄС запропонували виділити 1,2 млрд доларів для протидії хакерам (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, в ЄС оголосили про план на 1,2 мільярда доларів для протидії загрозам кібербезпеки. Приклад для цього стала агресія РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії, про яку пише Reuters.

"Закон ЄС про кіберсолідарність зміцнить солідарність на рівні союзу, щоб краще виявляти значні або великомасштабні інциденти в галузі кібербезпеки, готуватися до них та реагувати на них", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в ЄС мають створити "Європейський щит кібербезпеки" та комплексний механізм захисту від кіберзагроз.

Тривогу в ЄС викликає й зростання використання РФ кібератак проти України. План також включає створення резерву кібербезпеки ЄС, що складається зі служб реагування на інциденти, які будуть втручатися на запит країни чи установи Євросоюзу у разі серйозного або великомасштабного інциденту кібербезпеки.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон раніше заявляв, що Євросоюз готує розгортання спеціального "кіберщита" для протидії загрозам в інформаційному просторі.

Міноборони Росії та російські спецслужби замовляли у місцевої IT-компанії "Вулкан" програмне забезпечення для ведення кібервійни, а її інженери працювали на російських військових та спецслужби, підтримуючи хакерські операції, навчаючи оперативників перед атаками на інфраструктуру, поширюючи дезінформацію.

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