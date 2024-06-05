Хакери РФ атакували іспанську компанію, яка ремонтує Leopard для України

Як пише видання, представник аерокосмічної та оборонної компанії General Dynamics, до складу якої входить Santa Barbara Systems, заявив, що аналіз причин збою роботи сайту все ще продовжується.

За його словами, всі операції у Європі не порушені.

При цьому хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за DDoS атаку сайту Santa Barbara Systems.

"Ми направили наші "DDoS-ракети" проти сайтів у русофобській Іспанії", - сказано у повідомленні хакерів країни-агресора.

Варто зауважити, що Santa Barbara Systems займається збиранням танків Leopard та артилерії для іспанської армії, а також допомагає відновлювати законсервовані танки Leopard для подальшої передачі українським захисникам.

При цьому наприкінці травня Іспанія анонсувала передачу Україні партії танків Leopard у рамках нового пакету військової допомоги.