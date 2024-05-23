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Не тільки Леопард. Умєров розповів, що Іспанія передасть Україні в новому пакеті допомоги

Четвер 23 травня 2024 01:26
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Не тільки Леопард. Умєров розповів, що Іспанія передасть Україні в новому пакеті допомоги Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Іспанія у новому пакеті військової допомоги передасть Україні партію танків Leopard та ракети до систем ППО Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Facebook.

Як розповів Умєров, ввечері середи, 22 травня, він провів телефонну розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Зокрема, він подякував за новий пакет військової допомоги, до якого увійшли:

  • ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;
  • партія танків Leopard;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • антидронові системи та інше озброєння.

"Наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО. Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села", - написав Умєров.

Допомога Україні від Іспанії

На засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбулося 26 квітня, низка країн оголосила про виділення військової допомоги Україні. Тоді Іспанія оголосила, що в черговому пакеті передасть Україні боєприпаси, індивідуальні аптечки та протитанкові засоби.

Пізніше у ЗМІ поширилась інформація, що Іспанія готує передачу Україні партії танків Leopard.

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Іспанія ППО Рустем Умєров Війна в Україні Танк Leopard
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