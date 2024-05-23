Не тільки Леопард. Умєров розповів, що Іспанія передасть Україні в новому пакеті допомоги
Іспанія у новому пакеті військової допомоги передасть Україні партію танків Leopard та ракети до систем ППО Patriot.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у своєму Facebook.
Як розповів Умєров, ввечері середи, 22 травня, він провів телефонну розмову зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.
Зокрема, він подякував за новий пакет військової допомоги, до якого увійшли:
- ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;
- партія танків Leopard;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- антидронові системи та інше озброєння.
"Наголосив, що для більшої ефективності протистояння ворогу нам необхідно більше засобів ППО. Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села", - написав Умєров.
Допомога Україні від Іспанії
На засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбулося 26 квітня, низка країн оголосила про виділення військової допомоги Україні. Тоді Іспанія оголосила, що в черговому пакеті передасть Україні боєприпаси, індивідуальні аптечки та протитанкові засоби.
Пізніше у ЗМІ поширилась інформація, що Іспанія готує передачу Україні партії танків Leopard.
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