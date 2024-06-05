Хакеры РФ атаковали испанскую компанию, которая ремонтирует Leopard для Украины

Как пишет издание, представитель аэрокосмической и оборонной компании General Dynamics, в состав которой входит Santa Barbara Systems, заявил, что анализ причин сбоя работы сайта все еще продолжается.

По его словам, все операции в Европе не нарушены.

При этом хакерская группа NoName взяла на себя ответственность за DDoS-атаку сайта Santa Barbara Systems.

"Мы направили наши "DDoS-ракеты" против сайтов в русофобской Испании", - сказано в сообщении хакеров страны-агрессора.

Стоит заметить, что Santa Barbara Systems занимается сборкой танков Leopard и артиллерии для испанской армии, а также помогает восстанавливать законсервированные танки Leopard для дальнейшей передачи украинским защитникам.

При этом конце мая Испания анонсировала передачу Украине партии танков Leopard в рамках нового пакета военной помощи.