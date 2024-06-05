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Хакеры РФ атаковали испанскую компанию, которая ремонтирует Leopard для Украины

Иллюстративное фото: российские хакеры атаковали испанскую компанию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испанская компания Santa Barbara Systems, которая занимается ремонтом танков Leopard для передачи Украине, подверглась кибератаке со стороны россиян. Ее сайт прекратил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, представитель аэрокосмической и оборонной компании General Dynamics, в состав которой входит Santa Barbara Systems, заявил, что анализ причин сбоя работы сайта все еще продолжается. 

По его словам, все операции в Европе не нарушены. 

При этом хакерская группа NoName взяла на себя ответственность за DDoS-атаку сайта Santa Barbara Systems. 

"Мы направили наши "DDoS-ракеты" против сайтов в русофобской Испании", - сказано в сообщении хакеров страны-агрессора. 

Стоит заметить, что Santa Barbara Systems занимается сборкой танков Leopard и артиллерии для испанской армии, а также помогает восстанавливать законсервированные танки Leopard для дальнейшей передачи украинским защитникам. 

При этом конце мая Испания анонсировала передачу Украине партии танков Leopard в рамках нового пакета военной помощи

Атаки российских хакеров

Отметим, что хакеры РФ неоднократно атаковали не только Украину, но и ее партнеров в Европе.

В частности, в начале мая была зафиксирована кибератака россиян на правительственные сайты Польши. В атаке были замешаны хакеры, которые связаны с российским Главным разведывательным управлением.

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