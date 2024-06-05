Хакеры РФ атаковали испанскую компанию, которая ремонтирует Leopard для Украины

Испанская компания Santa Barbara Systems, которая занимается ремонтом танков Leopard для передачи Украине, подверглась кибератаке со стороны россиян. Ее сайт прекратил работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, представитель аэрокосмической и оборонной компании General Dynamics, в состав которой входит Santa Barbara Systems, заявил, что анализ причин сбоя работы сайта все еще продолжается.
По его словам, все операции в Европе не нарушены.
При этом хакерская группа NoName взяла на себя ответственность за DDoS-атаку сайта Santa Barbara Systems.
"Мы направили наши "DDoS-ракеты" против сайтов в русофобской Испании", - сказано в сообщении хакеров страны-агрессора.
Стоит заметить, что Santa Barbara Systems занимается сборкой танков Leopard и артиллерии для испанской армии, а также помогает восстанавливать законсервированные танки Leopard для дальнейшей передачи украинским защитникам.
При этом конце мая Испания анонсировала передачу Украине партии танков Leopard в рамках нового пакета военной помощи.
Отметим, что хакеры РФ неоднократно атаковали не только Украину, но и ее партнеров в Европе.
В частности, в начале мая была зафиксирована кибератака россиян на правительственные сайты Польши. В атаке были замешаны хакеры, которые связаны с российским Главным разведывательным управлением.
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