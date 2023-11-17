Хакери показали список росгвардійців, які тероризували жителів Куп'янська, - ЦНС

Активісти "Кібер спротиву" зламали персональні дані підполковника Росгвардії, та оприлюднили список загарбників, які чинили воєнні злочини під час окупації Куп'янська Харківської області минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"Підполковник Росгвардії Сергій Калашніков вирішив віддати Силам Оборони перелік воєнних злочинців, які вчиняли репресії проти українців, а також багато чого іншого", - йдеться у публікації.
У Центрі додали, що заступник командира загону ОМОН "Пєрєсвєт" Росгвардії по Московській області РФ передав ці цінні дані хакерам не добровільно - активісти отримали доступ до його електронної пошти.
Так, у відкритий доступ було оприлюднено особисті документи ворожого офіцера, який в Україні керував російськими силовиками під час окупації деяких районів Харківської області.
Хакери злили в мережу дані підполковника Росгвардії Сергія Калашнікова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
Серед іншого було викладено в інтернет листування командира загону Калашнікова, в якому він просить керівництво Росгвардії подарувати спецназівцям бронежилети.
Хакери зламали пошту підполковника Росгвардії Калашнікова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
Зі зламаної пошти російського підполковника вдалося дізнатися:
У ЦНС розповіли, що виробником таких комплексів БПЛА є російська компанія 3MX.
"Ворог планує забезпечити всі підрозділи росгвардії цією технікою до кінця 2024 року. Проте завдяки Калашнікову тепер Сили Оборони можуть більш ефективно нищити колег підполковника", - йдеться у публікації.
За даними ЦНС, підрозділ підполковника Калашнікова відповідав за перевезення полонених громадян України у російські в'язниці. Більшість із них досі там утримується.
"Завдяки підполковнику ми знаємо локації (зокрема в Ростові та Таганрозі) та умови утримання українських воїнів, і що найголовніше - відповідальні за це імена", - наголошують у Центрі.
У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти нагороджують тих, хто за фактом "воює" проти мирних українців, та "в такий спосіб заохочують особовий склад й далі вчиняти злочини й репресувати мирне населення".
Ось такий відповідний список "передав" хакерам підполковник Росгвардії:
"Щоб ви розуміли, за що конкретно одержують росіяни відомчі та державні нагороди, то приклади з документів", - додають у ЦНС.
Активісти "Кібер спротиву" показали, за що російські окупанти в Куп'янську отримували заохочення (фото: скрін sprotyv.mod.gov.ua)
Ось підрозділ підполковника Росгвардії Сергія Калашнікова (фото з відкритих джерел)
Перед цим активісти "Кібер спротиву" зламали дані російського підполковника, який обслуговує літаки А-50У.
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список вертолітників із Санкт-Петербурга, які бомбили Харків та область.
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