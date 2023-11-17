Хакеры показали список росгвардейцев, которые терроризировали жителей Купянска, - ЦНС

"Подполковник Росгвардии Сергей Калашников решил отдать Силам Обороны перечень военных преступников, совершавших репрессии против украинцев, а также многое другое", - говорится в публикации.

В Центре добавили, что заместитель командира отряда ОМОН "Пересвет" Росгвардии по Московской области РФ передал эти ценные данные хакерам не добровольно - активисты получили доступ к его электронной почте.

Так, в открытый доступ были опубликованы личные документы вражеского офицера, который в Украине руководил российскими силовиками в период оккупации некоторых районов Харьковской области.

Хакеры слили в сеть данные подполковника Росгвардии Сергея Калашникова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Среди прочего, была выложена в интернет переписка командира отряда Калашникова, в котором он просит руководство Росгвардии подарить спецназовцам бронежилеты.

Хакеры взломали почту подполковника Росгвардии Калашникова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Из взломанной почты российского подполковника удалось узнать:

техническую документацию новейших комплексов против БПЛА, которые проходят испытания в Росгвардии;

перечень награжденных оккупантов за преступления против украинцев во время оккупации Купянска Харьковской области в 2022 году;

информацию о локациях и условиях содержания попавших в плен украинцев.

Комплекс БПЛА

В ЦНС рассказали, что производителем таких комплексов БПЛА является российская компания "3MX".

"Враг планирует обеспечить все подразделения Росгвардии этой техникой до конца 2024 года. Однако благодаря Калашникову теперь Силы Обороны могут более эффективно уничтожать коллег подполковника", - говорится в публикации.

Пленных украинцев удерживают в российских тюрьмах

По данным ЦНС, подразделение подполковника Калашникова отвечало за перевозку пленных граждан Украины в российские тюрьмы. Большинство из них до сих пор там удерживается.

"Благодаря подполковнику мы знаем локации (в частности в Ростове и Таганроге) и условия содержания украинских воинов, и что самое главное - ответственные за это имена", - подчеркивают в Центре.

Список военных преступников

В ЦНС обращают внимание, что российские оккупанты награждают тех, кто по факту "воюет" против мирных украинцев, и "таким образом поощряют личный состав и дальше совершать преступления и репрессировать мирное население".

Вот такой соответствующий список "передал" хакерам подполковник Росгвардии:

Гусихин Сергей Михайлович;

Ребенок Михаил Сергеевич;

Чеусов Даниил Сергеевич;

Филиппов Алексей Николаевич;

Осипов Игорь Дмитриевич;

Лисицын Анатолий Сергеевич;

Трошкин Александр Евгеньевич;

Тютюнов Павел Александрович;

Козлов Георгий Александрович;

Куликов Константин Игоревич;

Новиков Дмитрий Алексеевич;

Егоров Александр Владимирович;

Замураев Максим Алексеевич;

Пахтусов Алексей Иванович;

Селиванов Дмитрий Владимирович;

Илларионов Иван Игоревич;

Олисов Анатолий Владимирович;

Кузнецов Станислав Сергеевич;

Марков Алексей Александрович;

Ляшко Роман Николаевич;

Пуздров Николай Николаевич;

Герасимчук Сергей Александрович;

Янубаев Андрей Семенович;

Шафоростов Алексей Сергеевич;

Крайнев Андрей Андреевич;

Мошевский Борис Владимирович;

Терещенков Сергей Валерьевич;

Меньшиков Сергей Владимирович;

Щепоткин Алексей Владимирович;

Бахвалов Виталий Александрович;

Абросимов Владимир Николаевич;

Пугин Максим Александрович;

Черняев Андрей Алексеевич;

Быстров Олег Олександрович;

Проворов Андрей Анатольевич;

Новиков Дмитрий Алексеевич.

"Чтобы вы понимали, за что конкретно получают россияне ведомственные и государственные награды, то примеры из документов", - добавляют в ЦНС.

Активисты "Кибер сопротивления" показали, за что российские оккупанты в Купянске получали поощрение (фото: скрин sprotyv.mod.gov.ua)

Вот подразделение подполковника Росгвардии Сергея Калашникова (фото из открытых источников)