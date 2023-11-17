Хакеры показали список росгвардейцев, которые терроризировали жителей Купянска, - ЦНС

Активисты "Кибер сопротивления" взломали персональные данные подполковника Росгвардии, и обнародовали список захватчиков, которые совершали военные преступления во время оккупации Купянска Харьковской области в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
"Подполковник Росгвардии Сергей Калашников решил отдать Силам Обороны перечень военных преступников, совершавших репрессии против украинцев, а также многое другое", - говорится в публикации.
В Центре добавили, что заместитель командира отряда ОМОН "Пересвет" Росгвардии по Московской области РФ передал эти ценные данные хакерам не добровольно - активисты получили доступ к его электронной почте.
Так, в открытый доступ были опубликованы личные документы вражеского офицера, который в Украине руководил российскими силовиками в период оккупации некоторых районов Харьковской области.
Хакеры слили в сеть данные подполковника Росгвардии Сергея Калашникова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
Среди прочего, была выложена в интернет переписка командира отряда Калашникова, в котором он просит руководство Росгвардии подарить спецназовцам бронежилеты.
Хакеры взломали почту подполковника Росгвардии Калашникова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
Из взломанной почты российского подполковника удалось узнать:
В ЦНС рассказали, что производителем таких комплексов БПЛА является российская компания "3MX".
"Враг планирует обеспечить все подразделения Росгвардии этой техникой до конца 2024 года. Однако благодаря Калашникову теперь Силы Обороны могут более эффективно уничтожать коллег подполковника", - говорится в публикации.
По данным ЦНС, подразделение подполковника Калашникова отвечало за перевозку пленных граждан Украины в российские тюрьмы. Большинство из них до сих пор там удерживается.
"Благодаря подполковнику мы знаем локации (в частности в Ростове и Таганроге) и условия содержания украинских воинов, и что самое главное - ответственные за это имена", - подчеркивают в Центре.
В ЦНС обращают внимание, что российские оккупанты награждают тех, кто по факту "воюет" против мирных украинцев, и "таким образом поощряют личный состав и дальше совершать преступления и репрессировать мирное население".
Вот такой соответствующий список "передал" хакерам подполковник Росгвардии:
"Чтобы вы понимали, за что конкретно получают россияне ведомственные и государственные награды, то примеры из документов", - добавляют в ЦНС.
Активисты "Кибер сопротивления" показали, за что российские оккупанты в Купянске получали поощрение (фото: скрин sprotyv.mod.gov.ua)
Вот подразделение подполковника Росгвардии Сергея Калашникова (фото из открытых источников)
Перед этим активисты "Кибер сопротивления" взломали данные российского подполковника, обслуживающего самолеты А-50У.
Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список вертолетчиков из Санкт-Петербурга, которые бомбили Харьков и область.
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