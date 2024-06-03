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"Ворожа ІПСО". Прикордонники відреагували на інформацію, що Україна нібито мінує Тису

Понеділок 03 червня 2024 14:36
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"Ворожа ІПСО". Прикордонники відреагували на інформацію, що Україна нібито мінує Тису Фото: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Українська сторона не мінує узбережжя ріки Тиса, яку регулярно намагаються перетнути ухилянти. Проте Україна посилює кордони із ЄС іншими заходами.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він заявив, що інформація про нібито мінування Україною берегів річки Тиса на тлі випадків загибелі чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон, не відповідає дійсності.

"Це ворожа ІПСО. Посилення кордону з країнами ЄС та Молдовою, щоб не допускати спроб незаконного перетину, бо це відповідальність України перед державами, з якими ми межуємо, жодним чином не передбачає мінування території або інші дії, які загрожували б життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", - сказав Демченко.

Він зазначив, що для посилення кордону Україна вдається до інших методів. Зокрема, збільшує кількість прикордонних нарядів і застосовує технічні засоби (спостереження за допомогою відеокамер і безпілотників тощо).

Минулого тижня російські ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що українські прикордонники начебто почали мінувати територію вздовж річки Тиси, у якій потонули призовники, які намагалися втекти до Румунії від мобілізації.

Прикордонна служба України застерігала про значну активність ведмедів у зоні українсько-румунського кордону.

Також надходять повідомлення про спроби чоловіків нелегально перетнути кордон України зі Словаччиною, пливучи річкою Тиса. Через стрімку течію та значну глибину річки, такі спроби часто закінчуються трагічно.

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