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Хакеры получили список ГРУшников, ответственных за ИПСО для срыва мобилизации в Украине

Вторник 11 июня 2024 03:33
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Хакеры получили список ГРУшников, ответственных за ИПСО для срыва мобилизации в Украине Фото: обнародован перечень сотрудников ГРУ РФ, ответственных за ИПСО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Активисты из группы "Кибер сопротивления" получили данные о представителях российских спецслужб, ответственных за проведение информационно-психологических операций (ИПСО) против Украины, и в частности для срыва процесса мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в стране-агрессоре отвечают за ИПСО сотрудники главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ), в том числе подразделения 14-й бригады спецназначения. Она базируется в городе Хабаровске.

"Именно они отвечают за информационные кампании по срыву мобилизации в Украине", - передали в Центре.

В публикации указывается, что один из российских "ипсошников"-сотрудников ГРУ Валерий Зырянов предоставил Силам Обороны Украины список личного состава своей части, и "другую приватную информацию".

В ЦНС обнародовали перечень этих международных преступников, которые, в частности, значатся в базе "Миротворец":

  • Вагин Евгений Алексеевич
  • Якимов Сергей Владимирович
  • Малинин Александр Васильевич
  • Шешуков Артем Сергеевич
  • Кокин Владимир Николаевич
  • Жмачинский Владислав Викторович
  • Федотов Евгений Дмитриевич
  • Копылов Олег Владимирович
  • Варданов Сергей Робертович;
  • Данцаранов Ботор Баирович
  • Сивцов Максим Олегович
  • Антон Николаевич Вязнов
  • Дмитриев Роман Викторович
  • Адиков Никита Игоревич
  • Бойко Максим Витальевич
  • Грин Алексей Валерьевич
  • Эминов – сын Хасана Рафика
  • Сергей Бондаренко
  • Тойбу-Хаа Манн Маратович
  • Тряцин Михаил Алексеевич
  • Бикбулатов Рамис Чулпанович
  • Томский Егор Юрьевич
  • Ивасенко Алексей Сергеевич
  • Ямбиль Артыш Баторович
  • Прокопенко Вадим Андреевич
  • Данилов Сафрон Семенович
  • Сучков Антон Сергеевич
  • Романов Александр Николаевич
  • Баканов Дмитрий Викторович
  • Винокуров Кирилл Александрович
  • Зирянов Валерий Юрьевич

В Центре также обращают внимание, что часть добытой специалистами "Кибер сопротивления" информации "имеет особую ценностью, и не подлежит на данный момент разглашению, поэтому будет обнародована впоследствии".

"Каждый из этих "ипсошников" будет привлечен к ответственности, поскольку их преступления не имеют срока давности", - добавили в ЦНС.

Напомним, недавно в Сухопутных войсках ВСУ отметили, что россияне поставили на конвейер создание ИПСО на временно оккупированных территориях. В частности, они направлены на дискредитацию работников полиции и ТЦК.

Также на днях спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко назвал вражеской ИПСО информацию о том, что Украина якобы минует побережье реки Тиса, которую регулярно пытаются пересечь уклонисты.

Добавим, на днях в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что РФ готовит новые информационные операции против военного руководства Украины, и на эту кампанию враг выделил 15 млн долларов.

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ІПСО ГРУ Мобилизация в Украине
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