Хакери КНДР, ймовірно, викрали інформацію про лазерне ППО Південної Кореї

Поліція Південної Кореї розслідує інцидент, під час якого хакерська група Andariel із КНДР, ймовірно, викрала дані про лазерне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Розслідування, яке проводиться разом із ФБР США, намагається визначити обсяг даних, отриманих групою хакерів. За даними поліції, дані про оборонні технології, включаючи зенітний лазер, викрали у 14 організацій. За даними слідства, хакери могли заволодіти приблизно 250 файлами сумарним обсягом 1,2 терабайт.

У 2019 році Міністерство фінансів США включило хакерську групу Andariel до списку організацій, які спонсорує уряд Північної Кореї та займаються проведенням шкідливих кібероперацій проти іноземних підприємств, урядових установ та оборонної промисловості.

Після злому баз даних та викрадення інформації, хакери також вимагали біткойни на суму 357 866 доларів у трьох південнокорейських та іноземних фірм.

Хакерські атаки у світі

В останні роки атаки хакерів стали серйозною загрозою для національної безпеки багатьох країн світу. Так, раніше повідомлялося, що російські хакери атакували сім європейських урядів. За зломом стоїть хакерська група, пов'язана з російською розвідкою.

На тлі збільшення атак хакерів США, Південна Корея і Японія домовилися створити групу кіберфахівців високого рівня для протидії хакерам КНДР.

Напередодні цієї домовленості стало відомо, що хакери, пов'язані з Північною Кореєю, намагаються розширити список цілей своїх кіберзлочинів, щоб компенсувати зниження вартості криптовалют та диверсифікувати надходження.