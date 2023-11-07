США, Японія та Південна Корея створили групу для протидії хакерам з КНДР

США, Південна Корея та Японія домовилися створити групу з кіберфахівців високого рівня для протидії хакерам КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korea Times ,

В офісі президента Південної Кореї повідомляє, що рішення було прийняте в США під час тристоронньої зустрічі топ-чиновників країн у сфері кібербезпеки.

Новий консультаційний орган буде займатися розробкою заходів блокування кіберзлочинів Північної Кореї і посиленням можливостей спільного реагування трьох країн на глобальні кіберзагрози. Зазначається, що збиратись група буде раз на квартал.

Видання також зазначає, що КНДР проводить кібератаки з метою шахрайським методом викрадати гроші на фінансування своєї ядерної та ракетної програм. В Радбезі ООН заявляли, що минулого року хакери КНДР викрали криптовалюту на загальну суму 1,7 млрд дол.

Співпраця США, Південної Кореї та Японії

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Крім цього, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен, а також його південнокорейський і японський колеги висловили стурбованість через обговорення військової співпраці між Росією й Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року або наприкінці жовтня, коли країни провели перші в історії спільні повітряні навчання.

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