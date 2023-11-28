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Російське хакерське угруповання атакувало сім урядів у Європі, - Politico

Вівторок 28 листопада 2023 19:51
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Російське хакерське угруповання атакувало сім урядів у Європі, - Politico Архівне фото: Російське хакерське угруповання атакувало сім урядів у Європі (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російські хакери з угруповання Fancy Bear атакували сім європейських урядів. Раніше ці кіберзлочинці були причетні до втручання у вибори США 2016 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Щонайменше сім європейських урядів зазнали цілеспрямованих фішингових кампаній, які включають використання спеціально розроблених приманок для націлювання на конкретні об'єкти з метою завантаження шкідливого програмного забезпечення або надання доступу до цифрових систем", - йдеться у повідомленні.

Група реагування на кібернадзвичайні ситуації ЄС оцінює загрозу від хакерського угруповання Fancy Bear як високу.

Fancy Bear, також відома як APT28

Це пов'язана з російською розвідкою хакерська група, яка, за твердженнями США, стояла за зломами Національного комітету Демократичної партії в 2016 році. Це сприяло перемозі Дональда Трампа на виборах.

У 2020 році проти хакерів запровадили санкції з боку влади ЄС за злам німецького Бундестагу 2015 року.

Хакери використовують різні фальшиві документи для заманювання жертв, зокрема протоколи засідань підкомітету Європейського парламенту і звіт Спеціального комітету ООН.

Хакери можуть націлитися на вибори в ЄС наступного року

Politico пише про зростаючі побоювання, що європейські вибори наступного року стануть мішенню хакерських угруповань із Росії та Китаю. Виборці ЄС вирушать на виборчі дільниці в червні.

Пов'язані з російською державою хакерські групи протягом багатьох років переслідували європейські країни кібератаками, кібершпигунством і кампаніями з дезінформації, що країни ЄС вважають спробами підірвати їхню внутрішню політику і дипломатичну позицію.

Кібератаки росіян на Україну

Раніше ми писали, що російські хакери намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal. Повітряні сили порадили, як убезпечити себе від втрати даних.

Нещодавно стало відомо, що російські хакери минулого року провели кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом енергетики російськими військами.

Також Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці завадили російським спецслужбам отримати доступ до електронної системи планування операцій ЗСУ.

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