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Хакеры КНДР, вероятно, похитили информацию о лазерном ПВО Южной Кореи

Четверг 07 декабря 2023 06:40
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Хакеры КНДР, вероятно, похитили информацию о лазерном ПВО Южной Кореи Фото: хакеры КНДР, вероятно, похитили информацию о лазерном ПВО Южной Кореи (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Полиция Южной Кореи расследует инцидент, в ходе которого хакерская группа Andariel из КНДР, вероятно, похитила данные о лазерном вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Расследование, которое проводится совместно с ФБР США, пытается определить объем данных, полученных группой хакеров. По данным полиции, данные об оборонных технологиях, включая зенитный лазер, были похищены у 14 организаций. По данным следствия, хакеры могли завладеть примерно 250 файлами суммарным объемом 1,2 терабайта.

В 2019 году Министерство финансов США включило хакерскую группу Andariel в список организаций, которые спонсирует правительство Северной Кореи и которые занимаются проведением вредоносных киберопераций против иностранных предприятий, правительственных учреждений и оборонной промышленности.

После взлома баз данных и похищения информации, хакеры также вымогали биткойны на сумму 357 866 долларов у трех южнокорейских и иностранных фирм.

Хакерские атаки в мире

В последние годы хакерские атаки стали серьезной угрозой для национальной безопасности многих стран мира. Так, ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали семь европейских правительств. За взломом стоит хакерская группа, связанная с русской разведкой.

На фоне увеличения хакерских атак США, Южная Корея и Япония договорились создать группу киберспециалистов высокого уровня для противодействия хакерам КНДР.

В преддверии данной договоренности стало известно, что хакеры, связанные с Северной Кореей, пытаются расширить список целей своих киберпреступлений, чтобы компенсировать снижение стоимости криптовалют и диверсифицировать поступления.

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