Хакери ГУР завдали серйозного удару по "Газпрому": джерела розповіли деталі

Кібератаки проти Росії

З початком повномасштабної війни проти України Росія сама стала мішенню численних кібератак. Хактивісти, міжнародні угруповання та окремі фахівці регулярно атакували урядові сайти, медіа, фінансові установи та енергетичну інфраструктуру Росії, виводячи їх із ладу або зливаючи чутливу інформацію.

Зокрема проти країни-терориста регулярно проводять кібератаки хакери української розвідки. Нещодавно вони атакували компанію "Гаскар Інтеграція", яка є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.

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