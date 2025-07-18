Хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому": источники рассказали детали

Кибератаки против России

С началом полномасштабной войны против Украины Россия сама стала мишенью многочисленных кибератак. Хактивисты, международные группировки и отдельные специалисты регулярно атаковали правительственные сайты, медиа, финансовые учреждения и энергетическую инфраструктуру России, выводя их из строя или сливая чувствительную информацию.

В частности против страны-террориста регулярно проводят кибератаки хакеры украинской разведки. Недавно они атаковали компанию "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.

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