RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому": источники рассказали детали

Иллюстративное фото: хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова, Ульяна Безпалько

Вчера, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома", который вовлечен в обеспечение вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины.

Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны.

В результате кибератаки были нанесены серьезные убытки сетевой инфраструктуре "Газпрома", в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.

Во время операции было:

  • отключен доступ к информационной системе "Газпрома" около 20 тысяч системных администраторов;
  • установлено программное обеспечение на серверы компании, которые будут продолжать уничтожать данные "Газпрома".
 

Фото: хакеры ГУР нанесли серьезный удар по "Газпрому" (источники РБК-Украина)

Кроме того, были уничтожены:

  • резервные копии данных информационной системы "Газпрома";
  • базы данных около 390 дочерних компаний "Газпрома" и его филиалов в том числе "Газпром Тепло Энерго", "Газпром Обл Энерго", "Газпром Энергосбыт" и сотни других;
  • данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) "Газпрома" и дочерних компаний;
  • данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);
  • базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA ответственных за управление технической инфраструктурой;
  • операционные системы на доступных серверах и повреждены BIOS (серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).

 

Кибератаки против России

С началом полномасштабной войны против Украины Россия сама стала мишенью многочисленных кибератак. Хактивисты, международные группировки и отдельные специалисты регулярно атаковали правительственные сайты, медиа, финансовые учреждения и энергетическую инфраструктуру России, выводя их из строя или сливая чувствительную информацию.

В частности против страны-террориста регулярно проводят кибератаки хакеры украинской разведки. Недавно они атаковали компанию "Гаскар Интеграция", которая является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияГУР