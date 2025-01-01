Хакери ГУР атакували сервіси російського "Лукойлу", - джерела

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували російський нафтовий сектор. Головною ціллю були сервіси компанії "Лукойл".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначають джерела РБК-Україна, з 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці ГУР Міноборони здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Основним обʼєктом були ресурси "Лукойлу". Нафтова компанія бере участь у забезпеченні окупаційних військ РФ.
Внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії. Через кібератаку клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок. Також атаковано цифрові ресурси смарт-терміналів "Евотор" (вебсайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак".
Джерела уточнюють, що DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем.
"Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS-атаки у святковий період", - зазначають джерела РБК-Україна.
Фото: збій у роботі сервісів "Лукойлу"
Нагадаємо, у грудні 2024 року фахівці ГУР Міноборони атакували російський "МТС-Банк". Це призвело до блокування роботи його сервісів, порушення роботи онлайн-додатків, перебоїв у роботі платіжних систем.
Це була не перша кібератака на фінансовий сектор Росії. Так, влітку українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на російські банки та урядові ресурси РФ. Атака тривала протягом тижня.
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