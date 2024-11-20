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Хакери ГУР провели потужну кібератаку на російський "МТС-Банк", - джерело

Середа 20 листопада 2024 16:59
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Хакери ГУР провели потужну кібератаку на російський "МТС-Банк", - джерело Ілюстративне фото: хакери ГУР провели потужну кібератаку на російський "МТС-Банк" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони атакував російський "МТС-Банк". Росіяни скаржилися на проблеми з оплатою послуг і не лише.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

За їхньою інформацією, у роботі "МТС-Банку" відучора спостерігається масштабний збій. Проти банку організували масштабну DDOS-атаку, яка призвела до блокування роботи його сервісів, порушення роботи онлайн-додатків, перебоїв у роботі платіжних систем.

Фото: збій у роботі "МТС-Банку"

Користувачі в РФ скаржаться, що вони не можуть використовувати мобільний додаток банку, здійснити переказ коштів, зняти готівку з банківських рахунків/карток, поповнити рахунок та здійснити оплату послуг.

При цьому не працює й онлайн-банкінг "МТС-бізнес". Це впливає на бізнес ринок та надання/оплату послуг. Також фіксуються поодинокі випадки списання коштів з рахунків клієнтів банку.

Підтримка банку не визнає факт зовнішньої атаки та видаляє коментарі незадоволених користувачів.

Кібератаки ГУР

Нагадаємо, на початку листопада джерела РБК-Україна повідомили, що фахівці ГУР атакували російські банки в Криму. В результаті вони не могли здійснювати свою діяльність.

Також у вересні хакерської атаки зазнали "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк". Зокрема, було порушено роботу їхніх сайтів.

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