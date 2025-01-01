Хакеры ГУР атаковали сервисы российского "Лукойла", - источники

Как отмечают источники РБК-Украина, с 30 декабря по 1 января 2025 года специалисты ГУР Минобороны осуществили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор. Основным объектом были ресурсы "Лукойла". Нефтяная компания участвует в обеспечении оккупационных войск РФ.

В результате атаки были поражены цифровые ресурсы компании. Из-за кибератаки у клиентов компании не было возможности произвести оплату на АЗС через мобильное приложение. Также атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов "Эвотор" (веб-сайт; личный кабинет пользователя; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".

Источники уточняют, что DDOS-атака вызвала значительные неудобства и убытки, поскольку потребители не смогли приобрести товары из-за сбоев в работе платежных систем.

"Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS-атаки в праздничный период", - отмечают источники РБК-Украина.

Фото: сбой в работе сервисов "Лукойла"