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Хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі, - джерела

Ілюстративне фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) за підтримки кіберактивістів успішно атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибірі "Орион Телеком".

Про це РБК-Україна повідомили джерела у розвідці.

Мережі "Орион Телекома" активно використовували російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Наразі без зв'язку залишилось закрите місто, яке спеціалізується на видобутку урану

 

Фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (джерела)

Від самого ранку в місцевих пабліках Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану жаліються на відсутність інтернету й телебачення. Зокрема в місцевих Telegram-каналах шириться лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера, що підписаний активістами хакерської групи "BO TEAM". 

Тим часом в "Орион Телеком" підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити доступ до мережі до кінця дня. 

 

Фото: хакери ГУР атакували найбільшого інтернет-провайдера Сибірі (джерела)

В результаті кібератаки були виведені з ладу: 

  • 370 серверів; 
  • близько 500 мережевих комутаторів. 

У тому ж числі хакери затерли бекапи, що ускладнить провайдеру відновити роботу. 

Кібератаки проти Росії

Українські кіберфахівці активно ведуть наступальні операції проти Росії у кіберпросторі. Атаки часто спрямовані на порушення роботи урядових сайтів, фінансових установ, транспортної інфраструктури та систем енергопостачання. Наприклад, нещодавно хакери ГУР атакували онлайн-систему російської залізниці.

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