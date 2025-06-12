Сети "Орион Телекома" активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины. Сейчас без связи остался закрытый город, который специализируется на добыче урана.

Фото: хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири (источники)

С самого утра в местных пабликах Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана жалуются на отсутствие интернета и телевидения. В частности, в местных Telegram-каналах распространяется письмо якобы от украинских хакеров в адрес интернет-провайдера, подписанное активистами хакерской группы "BO TEAM".

Между тем в "Орион Телеком" подтвердили наличие технических проблем из-за мощной DDoS-атаки. Обещают восстановить доступ к сети до конца дня.

Фото: хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири (источники)

В результате кибератаки были выведены из строя:

370 серверов;

около 500 сетевых коммутаторов.

В том же числе хакеры затерли бэкапы, что затруднит провайдеру восстановить работу.