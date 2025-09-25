Хакери ГУР атакували національну платіжну систему Росії: джерела розповіли деталі

З 24 по 25 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну атаку на цифрову інфраструктуру російської національної платіжної системи "СПБ" та провайдера "ТрансТелеКом".
Про це повідомили джерела РБК-Україна.
Внаслідок атаки роботу вказаних ресурсів було частково паралізовано. Громадяни Росії не могли здійснювати перекази між банками та оплачувати товари й послуги, зокрема були недоступні онлайн-оплати на АЗС, неможливо було оплатити проїзд у громадському транспорті за QR-кодом.
Також з’явився ряд інших незручностей у користуванні онлайн-послугами для громадян РФ (наприклад, відсутність інтернет-підключення та інтерактивного телебачення).
Орієнтовні економічні збитки в результаті проведеної атаки становлять до 30 млн доларів.
Раніше офіцери ГУР у співпраці з хакерськими групами провели чергову кібератаку проти РФ.
Крім того, хакери, пов’язані з Головним управлінням розвідки, атакували російські компанії, що займаються виробництвом озброєнь; повідомлялося, що ці операції є продовженням серії зламів ворожих вебсайтів і серверів.
До того ж кіберфахівці української розвідки здійснили масштабну операцію у ворожому кіберпросторі, присвячену до Дня ГУР.