Хакери ГУР атакували національну платіжну систему Росії: джерела розповіли деталі

Внаслідок атаки роботу вказаних ресурсів було частково паралізовано. Громадяни Росії не могли здійснювати перекази між банками та оплачувати товари й послуги, зокрема були недоступні онлайн-оплати на АЗС, неможливо було оплатити проїзд у громадському транспорті за QR-кодом.

Також з’явився ряд інших незручностей у користуванні онлайн-послугами для громадян РФ (наприклад, відсутність інтернет-підключення та інтерактивного телебачення).

Орієнтовні економічні збитки в результаті проведеної атаки становлять до 30 млн доларів.