ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР спільно з хакерами здійснили нову кібератаку на РФ: постраждали військові та цивільні установи

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 21:13
UA EN RU
ГУР спільно з хакерами здійснили нову кібератаку на РФ: постраждали військові та цивільні установи Фото: Кібератака на Росії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кіберафахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну кібератаку в Росії. Під удар потрапив російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Основна діяльність даного підприємства - видача електронних цифрових підписів. Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних на Росії.

Серед клієнтів центру - причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема:

  • "Вертольоти Росії",
  • "Альфа-Банк",
  • "Транснєфть телеком",
  • "Трансмашхолдінґ",
  • "Срібло Магадана".


За даними ГУР, внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.

"Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, що лише днями хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї.

Зазначалося, що ця кібератака є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів. Проте цього разу українські кіберфахівці також "привітали" росіян з Днем воєнної розвідки та розмістили на ворожих ресурсах відповідну листівку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна Росії проти України
NEWS
Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
Оборонці "Азовсталі" і не тільки. Україна повернула з полону ще 49 військових
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США