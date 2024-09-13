ГУР спільно з хакерами здійснили нову кібератаку на РФ: постраждали військові та цивільні установи

Кіберафахівці ГУР МО України спільно з активістами групи BO Team здійснили чергову успішну кібератаку в Росії. Під удар потрапив російський федеральний посвідчувальний центр "Основаніє".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

"Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України", - повідомили в ГУР.

За даними ГУР, внаслідок атаки знищено терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.

Серед клієнтів центру - причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема:

Основна діяльність даного підприємства - видача електронних цифрових підписів. Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних на Росії.

Нагадаємо, що лише днями хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї.

Зазначалося, що ця кібератака є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів. Проте цього разу українські кіберфахівці також "привітали" росіян з Днем воєнної розвідки та розмістили на ворожих ресурсах відповідну листівку.

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