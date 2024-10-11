Хакери ГУР атакували інститути в Росії, де готують окупантів, - джерела

Фахівці ГУР здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі Північнокавказького федерального університету, який готує операторів дронів, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії Росії.

Як повідомляє джерело в ГУР, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах РФ, зокрема семи інститутів.

Було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкту, знищені цільові ресурси противника (веб-сайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів. Хакери атакували 11 веб-сайтів, понад 7 тисяч службових комп'ютерів, 135 серверів та файлових сховищ. Крім того, здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій противника.

Після отримання доступу до мережевої інфраструктури ворога на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

"Результатом операції стало послаблення навчально-наукової бази країни-агресора та можливостей допідготовки військових фахівців шляхом виконання спеціальних завдань розвідки у кіберпросторі", - зазначають джерела.