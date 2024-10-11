Хакеры ГУР атаковали институты в России, где готовят оккупантов, - источники

Специалисты ГУР осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре Северо-Кавказского федерального университета, готовящего операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии России.

Как сообщает источник в ГУР, университет обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах РФ, в том числе семи институтов.

Была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника (веб-сайты, базы данных, файловые хранилища) общим объемом более 150 терабайтов. Хакеры атаковали 11 веб-сайтов, более 7 тысяч служебных компьютеров, 135 серверов и файловых хранилищ. Кроме того, осуществлена серия кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника.

После получения доступа к сетевой инфраструктуре врага на зараженных веб-ресурсах была опубликована агитационная открытка в поддержку наступательных операций ВСУ.

"Результатом операции стало ослабление учебно-научной базы страны-агрессора и возможностей для подготовки военных специалистов путем выполнения специальных задач разведки в киберпространстве", - отмечают источники.