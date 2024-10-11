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Хакеры ГУР атаковали институты в России, где готовят оккупантов, - источники

Фото: украинские хакеры атаковали военные институты РФ (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны атаковал ряд учебных заведений России. Там готовят военных специалистов для РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Специалисты ГУР осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре Северо-Кавказского федерального университета, готовящего операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии России.

Как сообщает источник в ГУР, университет обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах РФ, в том числе семи институтов.

Была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника (веб-сайты, базы данных, файловые хранилища) общим объемом более 150 терабайтов. Хакеры атаковали 11 веб-сайтов, более 7 тысяч служебных компьютеров, 135 серверов и файловых хранилищ. Кроме того, осуществлена серия кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника.

После получения доступа к сетевой инфраструктуре врага на зараженных веб-ресурсах была опубликована агитационная открытка в поддержку наступательных операций ВСУ.

"Результатом операции стало ослабление учебно-научной базы страны-агрессора и возможностей для подготовки военных специалистов путем выполнения специальных задач разведки в киберпространстве", - отмечают источники.

 

Другие кибероперации ГУР

В день рождения российского диктатора Владимира Путина, 7 октября, украинские хакеры совершили масштабную кибератаку. Они атаковали самые популярные российские пропагандистские телеканалы, в том числе "Россия 1" и "Россия 24".

В тот же день хакеры ГУР Минобороны и киберактивисты парализовали работу судебной системы России. Электронные служебные сервисы и другие онлайн-сервисы судов РФ временно прекращали работу.

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