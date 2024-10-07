Кіберподарунок Путіну: хакери паралізували роботу судової системи РФ, - джерела

Кберфахівці ГУР спільно з активістами групи "ВО Team" 7 жовтня "привітали" російського диктатора Володимира Путіна з Днем народження зламом державної автоматизованої системи "Правосудие". Завдяки їй відбувається електронний документообіг у всіх судах РФ.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР).

Як повідомляють джерела, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів. Внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи.

Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу.

За інформацією джерел, кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки, а також через "дірки" в розпіарених російських системах кібербезпеки від "Лабораторї Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК".

Варто зазначити, що система "Правосудие" - це система електронного документообігу в російських судах усіх юрисдикцій та рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.