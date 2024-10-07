В день народження Путіна хакери вимкнули найпопулярніші пропагандистські телеканали РФ

Українські хакери зробили "подарунок" російському диктатору Володимиру Путіну в його день народження, здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. Кіберфахівці припинили онлайн-трансляції телеканалів "Росія 1" і "Росія 24".

Як розповіли співрозмовники виданню, з самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1" і "Росія 24", "Росія культура", РТР "Планета" та більш ніж 20 інших.

"За нашою інформацією, на болотах не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне", - повідомляють джерела.

Своєю чергою працівники російських компаній скиглять, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії".

Відповідальність за атаку взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF", яке вже неодноразово потужно било по РФ.

Хакерські атаки проти РФ

Нагадаємо, що українські хакери на постійній основі проводять операції проти країни-агресора. Так, нещодавно під удар потрапила низка ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання окупаційної армії або відстежування переміщення людей у РФ.