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Хакери безперервно атакують Monobank. Гороховський озвучив подробиці

Фото: Монобанк знову атакують хакери (Юлія Червінська/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Monobank перебуває під фактично безперервною кібератакою хакерів. По завершенні однієї атаки, відразу ж розпочинається наступна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського.

За його словами, на сьогодні Monobank є однією з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні - на фінустанову безперервно відбуваються DDoS-атаки.

"Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос. Я хочу сказати велике спасибі нашій ІТ-команді, яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури", - зазначив Гороховський.

Хакерські атаки на Monobank

Ввечері 19 січня у застосунку Monobank стався масштабний збій. Програма почала нестабільно працювати і видавала помилку під час входу або під час здійснення операцій. Згодом Олег Гороховський повідомив, що хакери вчинили потужну атаку на банк.

9 січня також стався збій у роботі програми Monobank. Клієнти не могли авторизуватися та скористуватися послугами.

Крім того, Monobank потрапив під масовану кібератаку у грудні 2023 року. Фахівцям вдалося її відбити.

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монобанк