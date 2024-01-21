Хакеры непрерывно атакуют Monobank. Гороховский озвучил подробности

По его словам, на сегодня Monobank является одной из самых атакованных ІТ-целей в стране - против финучреждения непрерывно устраивают DDoS-атаки.

"Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос. Я хочу сказать большое спасибо нашей ІТ-команде, которая стоит на страже нашей ІТ-инфраструктуры", - отметил Гороховский.

Хакерские атаки на Monobank

Вечером 19 января в приложении Monobank произошел масштабный сбой. Программа начала нестабильно работать и выдавала ошибку при входе либо попытки осуществить операции. Олег Гороховский сообщил, что хакеры совершили мощную атаку на банк.

9 января также произошел сбой в работе программы Monobank. Клиенты не могли авторизоваться и воспользоваться услугами.

Кроме того, Monobank попал под массированную кибератаку в декабре 2023 года. Специалистам удалось ее отбить.

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