RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хакеры непрерывно атакуют Monobank. Гороховский озвучил подробности

Фото: Монобанк снова атакуют хакеры (Юлия Червинская/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Monobank находится под фактически непрерывной кибератакой хакеров. По завершении одной атаки, сразу же начинается следующая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сооснователя Monobank Олега Гороховского.

По его словам, на сегодня Monobank является одной из самых атакованных ІТ-целей в стране - против финучреждения непрерывно устраивают DDoS-атаки.

"Только что закончилась атака общей нагрузкой 580 миллионов запросов на сервис. Это просто космос. Я хочу сказать большое спасибо нашей ІТ-команде, которая стоит на страже нашей ІТ-инфраструктуры", - отметил Гороховский.

Хакерские атаки на Monobank

Вечером 19 января в приложении Monobank произошел масштабный сбой. Программа начала нестабильно работать и выдавала ошибку при входе либо попытки осуществить операции. Олег Гороховский сообщил, что хакеры совершили мощную атаку на банк.

9 января также произошел сбой в работе программы Monobank. Клиенты не могли авторизоваться и воспользоваться услугами.

Кроме того, Monobank попал под массированную кибератаку в декабре 2023 года. Специалистам удалось ее отбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
монобанк